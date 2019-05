Panorama Nederland: een blik op de toekomst van Fryslân

Komende tijd zullen er lezingen en discussiebijeenkomsten worden gehouden. Het gaat over drie thema's. "Een daarvan is de circulaire opgave in Fryslân. In onze landbouw en hoe we met energie omgaan." De andere twee thema's zijn water en krimp & vergrijzing.

Oplossingen liggen op platteland

Panorama Nederland is bedacht door de zogeheten Rijksbouwmeester en vormt een langetermijnvisie op hoe we problemen in Nederland het beste kunnen aanvliegen. Zoals op het gebied van wonen, natuur, duurzaamheid en landbouw. Volgens Alkemade liggen de oplossingen vooral op het platteland.

"Het zijn allemaal ruimtelijke opgaven waarvoor je ruimte nodig hebt en dat is iets wat Friesland biedt", zegt Alkemade. "De combinatie met water en wind op zee. Er is een aantal thema's dat Friesland echt op de kaart kan zetten. Bedenk op een andere manier hoe we onze energie kunnen opwekken, maar hoe doe je dat zonder het verlies van ruimtelijke kwaliteit? Bedenk hoe we voedselproductie kunnen koppelen aan natuurontwikkeling in plaats van hoe nu de biodiversiteit wordt gedegradeerd."