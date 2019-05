Bijna twee miljoen euro voor opknappen Rijksmonumenten

Eigenaars van Rijksmonumenten in Fryslân kunnen met elkaar aanspraak maken op 1,9 miljoen euro om de gebouwen op te knappen. Het geld is voor de restauratie, herbestemming of het onderhoud van de monumenten. "Een monument is prachtig om in te wonen, maar je zit wel met veel onderhoud", zegt gedeputeerde Johannes Kramer. "Daarom hebben wij en het Rijk een bijdrage gedaan om ze tegemoet te komen."