Jongeren hebben vaker dan gemiddeld geslachtsziekte, sekswerkers minder vaak

Uit het onderzoek blijkt ook dat het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen bij mensen die zich bij de GGD hebben laten testen, in Fryslân gemiddeld hoger is dan in de rest van het land. In Fryslân deden in totaal 1851 mensen de soa-test bij de GGD en 24 procent daarvan had een geslachtsziekte. Landelijk lieten 111.000 mensen zich testen, daarvan had 18 procent een soa. Jongeren hebben vaker dan gemiddeld een soa (26 procent) en sekswerkers minder vaak (10 procent).

Volgens arts Marleen Luning van GGD Fryslân geven de cijfers duidelijkheid over de mensen die op het soa-spreekuur komen. "We zien namelijk niet alle Friezen die denken dat ze een geslachtsziekte hebben, maar we zien doelgroepen. Dat zijn mensen met een verhoogd risico op een soa: jongeren, sekswerkers en mannen die seks hebben met mannen. En soms ook migranten die voor het eerst in Nederland zijn en nog nooit getest zijn."

Anonimiteit

Mensen kunnen gewoonlijk ook bij de huisarts terecht voor een test of de behandeling van een geslachtsziekte, maar soms kan of wil iemand daar niet naartoe. Luning: "Bij studenten kan dat zijn, omdat ze bijvoorbeeld geen geld hebben om een soa-test te betalen." Voor mensen tot 25 jaar is de test gratis bij de GGD. "Soms speelt er ook een stukje anonimiteit bij. Bijvoorbeeld omdat iemand een partner heeft, maar daarnaast met iemand anders heeft geslapen en dan bang is dat de partner de rekening vindt."

De GGD weet niet precies hoeveel mensen in Fryslân een geslachtsziekte hebben. De meeste mensen worden getest via de huisarts, zegt Luning. "Die cijfers hebben we niet. Het laboratorium heeft die wel en daar gaan we binnenkort mee overleggen, om te kijken of wij nog steeds de juiste doelgroepen zien."