Kandidaat-burgemeester Leeuwarden neemt met lintje afscheid van de Tweede Kamer

Buma kwam in 2002 in de Kamer, maar liep toen al twaalf jaar mee in en om het Binnenhof. Hij werkte er voor de Raad van State, voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en voor de CDA-fractie.

Kamervoorzitter Khadija Arib typeerde Buma bij zijn afscheid als een dossiervreter en een behendig debater. Volgens haar is Buma een "stayer in de politiek, die zijn carrière langzaam opbouwde door steeds sterker en krachtiger in de race te komen, net zoals in de Elfstedentocht." Buma reed de tocht in 1986.

Aan het eind van de bijeenkomst in de Tweede Kamer werd Buma koninklijk onderscheiden: hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.