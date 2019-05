Celstraf voor Drachtster na mishandelen ex

In september vorig jaar was de man de woning van zijn ex in Drachten binnengedrongen door de voordeur in te trappen. Hij wilde geld van haar hebben. Hij kneep de keel van de vrouw dicht en hield haar gevangen in huis.

De man heeft een lang strafblad, gebruikt veel drank en drugs en is vaak agressief. Volgens de rechter heeft hij een persoonlijkheidsstoornis en is tbs de enige manier om zijn psychiatrische problemen aan te pakken. De man mag vijf jaar lang geen contact zoeken met zijn ex.