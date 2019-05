Geslaagde crowdfundingsactie voor ijshockeyfanaat Gerard Bos

Sportjournalist Bos is een groot supporter van de St. Louis Blues, een ijshockeyclub uit Amerika die deze dagen in de finale om de Amerikaanse landstitel staat. Tegenstanders daarin zijn de Boston Bruins.

"Het leek wel Bananasplit"

Bos zat maandag in de uitzending van Fryslân Hjoed en had het daar over zijn passie voor de Blues. "Het kan snel gaan", zei hij dinsdag. "De uitzending was nog maar net afgelopen en toen bleek dat een onbekende Amerikaan 1.350 euro had gelapt. Toen was het in een keer klaar. Het leek wel Bananasplit, maar ik heb het gecontroleerd en het klopt. Er is iemand die uit goede bedoeling dat geld heeft gedoneerd."

De donateur wil anoniem blijven, maar is net als Bos groot fan van de St. Louis Blues. Volgend weekend gaat de Leeuwarder erheen, maar het is nog maar de vraag of hij een kaartje kan bemachtigen. "Het is net de Champions League hier in Europa; iedereen daar wil erheen."