Extra geld voor inspectie die vastmaken containers controleert

Het geld is bedoeld voor extra handhavers en er wordt extra geïnvesteerd in nieuwe kennis en technologie. Of het ook wordt gebruikt voor extra controles op het vastzetten van containers, weet de inspectie op dit moment nog niet. Dit jaar krijgt de inspectie er 10 miljoen euro extra bij. In 2020 is dat 12 miljoen euro en daarna elk jaar 15 miljoen euro.

Twijfels

Uit onderzoek van Omrop Fryslân en RTV Noord bleek eerder dat deskundigen grote twijfels hebben over het goed vastmaken van containers op containerschepen.