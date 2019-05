Brecht Wassenaar is verrast door het grote aantal creatievelingen in Fryslân

Aan werk geen gebrek. Brecht geeft cultuurlessen op scholen, speelt bij Tryater en in de Omrop Fryslân-serie 'Kening Hert & Harry Hazze' en regisseert het openluchtspel 'De Riedselman' van Oudega (Sm).

"Vorig jaar gebeurde er van alles en kon ik heel gemakkelijk andere mensen ontmoeten die hetzelfde doen als ik, maar bijvoorbeeld in een andere discipline. Mensen die je anders niet zo snel treffen zou", vertelt Wassenaar. Het was voor haar een geruststelling, dat er ook in Fryslân veel creatieve en inspirerende jonge makers zijn.

Brecht heeft na haar studie vaak getwijfeld of ze niet naar het Westen moest verhuizen. Ze is niet weggegaan, maar voelde zich hier niet altijd goed bij. Dat is nu veranderd. "Na 2018 voel ik mij meer thuis hier en zie ik dat hier ook kansen zijn."