Haaien in en bij Waddenzee krijgen GPS-zenders mee

In 2015 ging een project van start om haaien te merken. Garnalenvissers werden gevraagd om de haaien die als bijvangst boven water kwamen, met merkjes terug te zetten. Daarvan is nog geen enkel exemplaar opnieuw gevangen. Met de vissers wordt verder veel informatie uitgewisseld.

Kraamkamer

Onderzoekers denken dat de Waddenzee belangrijk is voor de soort als kraamkamer, maar zeker is dat niet. De vangst door een visser van een haai met merkje uit Schotland is een duidelijke aanwijzing voor de onderzoekers dat het toch een goed idee is om hier tijd in te steken.

De methode met GPS-zenders heeft Walker al eerder toegepast bij onderzoek in het Caraïbisch gebied naar tijgerhaaien. De camera's met aas zijn al eerder gebruikt in de Waddenzee, maar het doorzicht van het water was niet voldoende. De camera's worden daarom nu verplaatst naar locaties boven de eilanden.