CDA, PvdA en CU/SGP scoren in Fryslân flink beter dan landelijk

Bij het CDA is het verschil het grootst. Het CDA, in Fryslân de tweede partij afgelopen donderdag, kreeg hier 15,7% van de stemmen. Landelijk was het CDA met 12,1% de derde partij, na de PvdA en de VVD. Een verschil van 3,6 procentpunt dus.

De ChristenUnie/SGP was met 8,5% van de stemmen de vijfde partij in Fryslân. Landelijk gezien was die combinatiepartij de zesde partij met 6,8%, met andere woorden: een verschil van 1,9 procentpunt.

De laatste partij die in Fryslân beter scoorde dan landelijk was de SP. Dat verschil was wel wat minder groot: 3,9% om 3,4%. Met de 3,9% landelijk gezien zou de SP net wel de kiesdrempel gehaald hebben, maar omdat ze landelijk op 3,4% bleven steken, zit de SP de komende vijf jaar niet in het Europees Parlement.

In Fryslân minder populair

Alle andere partijen deden het in Fryslân minder goed dan landelijk. Bij GroenLinks, D66 en 50PLUS is dat verschil het grootst. GroenLinks kreeg landelijk gezien 10,9% van de stemmen, in Fryslân 8,1%. Bij D66 is het verschil iets minder groot, maar nog steeds groter dan twee procentpunt: landelijk 7,0% en in Fryslân 4,6%. Ook bij 50PLUS is het verschil groter dan een procentpunt: landelijk 3,9% en in Fryslân 2,8%.