Elfstedenwandeltocht begint dinsdag: "We liften nog mee op succes LF2018"

In een drukke Elfstedenhal in Leeuwarden begint maandag de inschrijving. Deelnemers ontmoeten elkaar daar ook. Een van hun is Edwin van Wijngaarden uit het Brabantse Hank. Hij heeft ervaring met de Nijmeegse Vierdaagse, maar nog niet met de Elfstedenwandeltocht. "Het is de eerste keer dat ik meedoe aan de Elfstedenwandeltocht", fertelt er.

Ook Rob Minion uit Bergen op Zoom heeft wel de Nijmeegse Vierdaagse gewandeld, maar doet nu voor het eerst mee in Fryslân. Hij heeft er zin in. "Het lijkt me mooi om door de omgeving van Fryslân te lopen", zegt hij. "En we geven natuurlijk nooit op."

Dinsdag is de eerste etappe van de wandeltocht, die gaat van Leeuwarden naar Sloten en is 49 kilometer lang.