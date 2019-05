Poepjes blij met geld Afsluitdijk: "Niet alleen goed voor Fryslân, maar voor het hele land"

Poepjes had een wat dubbel gevoel over de uitslag van de Europese verkiezingen. Zo deed haar eigen partij het niet geweldig. "Dat viel wat tegen, we hadden ook op andere resultaten gerekend. Ik denk dat ons geluid - pro-Europa maar wel op een normale manier - niet goed viel bij de kiezer."

Het tegenvallende resultaat ligt volgens Poepjes niet aan de campagne. "Ik heb zelf een reclamespotje met Esther de Lange gemaakt, onder andere over onze gemeenschappelijke hobby: het bakken. Dat hielp nog bij de Statenverkiezingen, maar viel nu wat tegen."

Dat de Partij van de Arbeid grote winnaar werd, kan Poepjes mee leven. "Het heeft mij verrast, want de uitslagen bij vorige verkiezingen leken hier niet op. Maar ook al is de PvdA niet mijn partij; het is wel een partij van het midden, met een genuanceerd geluid over Europa: er moet misschien iets veranderd worden, maar in de basis hoort Nederland bij de EU. Dat ik denk dat deze uitslag niet verkeerd was."

Optimistisch over Songfestival

Over de komst van het Eurovisie Songfestival naar Fryslân is Poepjes optimistisch: "We hebben laten zien dat we hier een heel goed feestje kunnen vieren. En we doen er ook allemaal aan mee." Ze wijst daarbij op The Passion, Serious Request en vooral Culturele Hoofdstad. Ook de bereikbaarheid, over de weg en met vliegveld Eelde in de buurt, is goed.

Technische problemen zijn volgens haar op te lossen. Zo zou het plafond in het WTC in Leeuwarden niet hoog genoeg zijn voor de eisen die gesteld worden aan een tv-programma, maar dat ziet Poepjes dus niet als een onoverkomelijk probleem.