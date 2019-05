Sportoverzicht: zeilen, Formule 2 en de scorende scheidsrechter

Het gaat onder andere over zeilen, Marit Bouwmeester zit al jaren bij de wereldtop, maar ze moest bij het EK in Athene de titel aan Anne-Marie Rindom uit Denemarken.

Autocoureur Nyck de Vries uit Uitwellingerga heeft een geweldig weekend in de Formule 2 achter de rug. Hij won vrijdag de hoofdrace van Monaco en is opgeklommen naar de tweede plaats in het klassement, één puntje achter leider Latifi.

Anne Tauber, de mountainbikester uit Oranjewoud, deed het een week geleden nog erg goed. Afgelopen weekend leek ze weer op weg naar een goed resultaat, maar pech voorkwam dat.

En een moment uit de wedstrijd tussen Harkemase Boys en Hoek in de derde divisie is de hele wereld over gegaan. Scheidsrechter Paarhuis maakte daar een doelpunt voor de bezoekers. Dat was natuurlijk niet de bedoeling, maar de hele wereld weet het intussen.