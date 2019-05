Gerbrandy naar Eerste Kamer: "Opluchting en zekerheid"

Gerben Gerbrandy viert zijn zetel in het senaat met een biertje op het terras. "Ik zit lekker in de zon. Even binnen laten komen." Helemaal zeker van een zeker van een zetel was de OSF niet, maar Gerbrandy had er vertrouwen in. "Volgens de mensen die er verstand van hebben, moest die restzetel bij ons belanden. Dat is gelukt."