Help mensen van A naar B op de dag van de OV-staking

Het werkt heel eenvoudig: onder het bericht op de Facebook-pagina van Omrop Fryslân kunnen mensen aangeven dat zij plaats hebben in de auto. Ook kunnen mensen aangeven waar zij heen moeten, en daar kunnen autobezitters dan op reageren als zij hen willen meenemen.

Meedoen aan het initiatief is op eigen risico. Het is natuurlijk wel slim om goed te kijken bij wie mensen in de auto stappen.