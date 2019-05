Tamara Bok wordt nieuwe voorzitter van Neushoorn en Harmoniekwartier

Bok heeft negen jaar voor de PvdA in de gemeenteraad van Leeuwarden gezeten, de laatste jaren als fractievoorzitter. In het dagelijks leven werkt ze als gebiedsmanager Wadden bij Staatsbosbeheer. Zij was ook voorzitter van Stichting IJshal Leeuwarden realiseerde in die functie de bouw van een nieuwe Elfstedenhal.

De 51-jarige inwoonster van Leeuwarden vindt het een eer en een uitdaging om Neushoorn weer een stap verder te brengen. "Leeuwarden zit in mijn DNA. Ik houd van Fryslân, de stad Leeuwarden en wat het haar inwoners te bieden heeft."