OSF behoudt een zetel in senaat, Gerben Gerbrandy naar de Eerste Kamer

In totaal vijf Friezen

Naast Gerbrandy komen er nog vier Friezen in de Eerste Kamer. Joop Atsma is een van hen. Hij zit al 1448 dagen in de senaat. Deze keer stond hij op de tweede plaats voor het CDA.

Ferd Crone komt ook in de Eerste Kamer. Hij neemt komende zomer afscheid als burgemeester van Leeuwarden en neemt dan voor de PvdA plaats in de senaat. Hij stond op plek drie bij de sociaaldemocraten.

PVV'er Max Aardema, die ook fractieleider van zijn partij is in de Friese Provinciale Staten, is sinds oktober 2018 lid van de Eerste Kamer. Eerder zat hij ook al eens in de senaat als vervanger. Hij stond nu op nummer vijf van de PVV-lijst.

Tineke Huizinga uit Heerenveen is nieuw in de Eerste Kamer. De oud-staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat komt voor de ChristenUnie in de senaat. Ze stond op de derde plaats voor haar partij.

Fokkens, Westerveld en Wiersma niet

Avika Fokkens (nummer 13 voor de VVD), Mies Westerveld (nummer 11 voor de PvdA) en Theun Wiersma (nummer 7 voor 50PLUS) hebben het niet gered.