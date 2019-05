Friesland College ontvangt 640.000 euro van investeringsfonds

Het Friesland College ontvangt 640.000 euro uit het regionale investeringsfonds MBO. Met het geld moet het middelbaar beroepsonderwijs in de agrotechniek gemoderniseerd worden. In het projectplan dat ingediend is voor het fonds, wordt uitgegaan van een totaalbudget van 2,5 miljoen euro. Een groot deel van het restbedrag is afkomstig van bedrijven die participeren in het project.