Platanen hebben last van 'stress' door droog weer

Bladvlekkenziekte

De kou en de bladvlekkenziekte kunnen ook een oorzaak zijn van de ontoonbare bomen. Dat zegt Maurits Zeinstra uit Friens. Zeinstra is al dertig jaar actief in de boomverzorging. Volgens Zeinstra kunnen platanen juist heel goed tegen te weinig water, omdat het een mediterraanse soort is.

Omdat het in mei vooralsnog veel te koud is, kan het zijn dat de platanen het lastig hebben. Als ze bladeren verliezen, hebben ze de bladvlekkenziekte onder de leden. Dat herstelt zich in de loop van de zomer. Als platanen jaren achter elkaar de ziekte krijgen, komen ze wel in de gevarenzone.