Van der Vlag en Barto weer actief voor SC Cambuur

Technisch manager Foeke Booy is content: "Het zijn beiden harde werkers en echte Cambuurmensen. Ze weten bovendien wat er gevraagd wordt op het hoogste niveau en kunnen dat goed overbrengen."

Zo goed als rond

De Leeuwarders hebben de technische staf nu zo goed als rond. Cambuur zoekt nog wel een tweede assistent naast Sandor van der Heide. Dennis van der Ree (40) was daarvoor in beeld, maar hij maakt de overstap naar FC Twente. Van der Ree wordt in Enschede assistent van trainer Gonzalo García-García. Dit seizoen was Van der Ree nog coach van de beloften van SC Cambuur.