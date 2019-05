Vrouw smeert mayo en ketchup op het huis van ex

De vrouw had nog 200 euro van haar ex tegoed. Ze moest maandag voor de rechter verschijnen. De vroeg kreeg 40 uur werkstraf en nog eens 40 uur voorwaardelijk. Ze gaf toe dat ze de mails had gestuurd, maar gaf aan dat ze niets te maken had met het besmeuren van het huis van haar ex.

De vrouw had echter in haar mails wel gesproken over de bekladding en dreigde om dit vaker te doen als ze haar geld niet terug zou krijgen.