Meer dan 300.000 gasten voor het bezoekerscentrum van het Woudagemaal

Het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer verwelkomde maandag de 300.000e bezoeker in het bezoekerscentrum van het UNESCO-werelderfgoed. Het duurde 7,5 jaar voor deze mijlpaal werd bereikt, dat is veel eerder dan het gemaal aanvankelijk verwachtte. De Duitse Evelyn Baumeister ontving een speciale oliekan van koper.