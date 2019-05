Gerben Gerbrandy: "We moeten ons laten zien en horen in de Eerste Kamer"

De OSF heeft op dit moment niet genoeg stemmen voor een zelfstandige zetel in de Eerste Kamer. Toch vindt Gerbrandy het erg belangrijk dat de onafhankelijke partijen een zetel krijgen. "Een derde van alle stemmen wordt uitgebracht op regionale partijen. Het geluid van de onafhankelijke partijen moet ook in de Eerste Kamer te horen zijn. Voor randprovincies zoals Friesland is het belangrijk om ook eens een ander geluid te laten horen."

Stemmen ronselen

Om ervoor te zorgen dat Gerbrandy in de Eerste Kamer komt, is er de afgelopen tijd volop geprobeerd om stemmen te ronselen. Gerbrandy: "Het bestuur heeft zich hiermee bezig gehouden. Zelfs mensen op de Antillen zijn benaderd, maar hoe het precies uit heeft gepakt, horen we vanmiddag. De uitslag zal rond een uur of vier bekend worden."

Laten zien en horen

Gerbrandy heeft er alle vertrouwen in dat de OSF kan uitgroeien tot een grote speler. "We zijn nog niet heel lang actief op dit gebied, maar onze potentie is heel groot. We moeten ons laten zien en horen in de Eerste Kamer."