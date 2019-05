Frits Sissing van Tussen Kunst & Kitsch: "Ik verwacht wel een aantal pareltjes in Friesland"

De presentator is erg te spreken over de prachtige locatie van Museum Belvédère. In 2013 en 2017 waren er ook al opnames in het museum. "Het is een heerlijk museum om te gast te mogen zijn. Een fantastische omgeving en er hangen hier mooie werken aan de muur. Een paar schilderijen moesten vandaag van de muur af, omdat wij er zijn", vertelt Sissing.

Op zoek naar echte schatten

Overal komen mensen vandaan om hun schatten in Oranjewoud te tonen. Doel is natuurlijk om de echte pronkstukken te ontdekken. En dat is niet alleen spannend voor de bezoekers, maar ook voor het team van Tussen Kunst en Kitsch. Sissing: "Ook wij weten van tevoren nooit wat er gaat komen aan schatten. Er komen zo'n 3000 spullen en we weten nooit wat er tussen zit. Zeker voor de experts is het een kick om iets bijzonders te ontdekken."

De uitzending van Tussen Kunst en Kitsch in Museum Belvédère is eind oktober op de televisie te zien.