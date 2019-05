FNV over OV-staking: "Het is lastig, maar het signaal moet duidelijk zijn"

"Ik denk dat de chaos wel wat mee zal vallen," zegt Jansma. "Want er zal simpelweg niets rijden." Jansma geeft toe dat er altijd wel mensen zijn die wél willen reizen. Maar omdat vervoerders niet kunnen garanderen dat ze mensen ook weer thuis kunnen brengen, zullen ze ervoor kiezen om niet uit te rijden. Daar gaat Jansma vanuit.

Demonstratie in Leeuwarden

De vakbond houdt dinsdag in Leeuwarden een demonstratieve tocht richting het station. Daar zal het FNV volgens Jansma een ludiek presentje uitdelen aan de gestrande reizigers. "Wij hopen dat reizigers het snappen, ook voor hen is het doel van de staking erg belangrijk."

Geen alternatieven

Volgens Jansma waren er geen alternatieven voor deze ov-staking. Gratis reizen is bijvoorbeeld niet meer toegestaan van de rechter. "We begrijpen dat het lastig is, maar het signaal moet duidelijk zijn. Wij zijn er niet enkel voor onszelf, maar voor heel Nederland."

Beter pensioen

Vakbonden strijden voor een beter pensioen voor hun leden. De belangrijkste inzet is geen verdere verhoging van de AOW-leeftijd en het schrappen van de boete als iemand al eerder wil ophouden met werken. Er ligt nog altijd geen akkoord. "Het is aan het kabinet. Als er geen oplossing komt, gaan we gewoon verder. Als vakbondsbestuurder ben ik niet vies van een beetje actie, maar het zou mooier zijn als het kabinet er iets aan doet."

Het doel heiligt de middelen dus. "Het leeft onder de mensen. We kunnen niet allemaal tot ons 70e werken. Met name onder zware beroepen zoals de zorg of de bouw leeft dit thema."