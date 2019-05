Zakelijke reizigers zoeken Friesland op als alternatief voor Amsterdam

Volgens Merk Fryslân waren de reacties op Friesland positief. Veel mensen waren verrast door het ruime aanbod in onze provincie. Volgens de Friese partners liggen er door de beurs nu concrete aanvragen voor internationale gezelschappen die Friesland aan willen doen.

Fries aanbod

"Amsterdam raakt vol," zegt Yvonne Hulleman van Merk Fryslân. "Het is simpelweg te druk in de Nederlandse hoofdstad. Planners zijn daarom op zoek naar nieuwe bestemmingen, met name de markt die zakelijke bijeenkomsten met activiteiten wil combineren. Men reageerde verrast door het veelzijdige Friese aanbod."

De ISPA (International Soeciety for Performing Arts) koos Leeuwarden als locatie voor haar jaarcongres. In 2020 is Friesland gastheer voor het internationale ICAR Interbull veecongres.

Door bekroningen in de spotlights

Diverse titels uit 2018 hebben Friesland in de spotlights gezet als bestemming voor zakenreizen. Een jaar geleden haalde Friesland de derde plaats in de gerenommeerde reisgids Lonely Planet. Eerder tipte het tijdschrift National Geographic Traveller de provincie en Leeuwarden als topbestemming voor 2018. De Waddeneilanden haalden de lijst '52 places to go to in 2019' van The New York Times. Maar de grootste aantrekkingskracht op meetingplanners is vanzelfsprekend Leeuwarden-Friesland Culturele Hoofdstad 2018.

Wat levert het op?

"De internationale congres- en vergadermarkt is een miljoenenmarkt die zeker voor Friesland kansen biedt," geeft Jant van Dijk fan Friesland Convention Partners aan. "De bestedingen van de zakelijke toerist zijn vele malen hoger dan de bestedingen van de leisure-toerist. Deze markt is dus zeer de moeite waard om serieus op in te spelen."