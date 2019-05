Haga wil actief blijven in Brussel als 'reserve-Europarlementariër'

Anja Haga, de nummer drie op de lijst van ChristenUnie/SGP, is erg trots op de winst voor de ChristenUnie/SGP. "Wij hebben onze twee zetels behouden. Voor de ChristenUnie is dat best lastig bij een hogere opkomst." Hage woont in Dokkum en scoorde goed in de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadeel, waar de ChristenUnie de meeste stemmen kreeg. Hoeveel voorkeursstemmen Haga bijeen heeft gesprokkeld, weet ze nog niet. In theorie zou het haar een zetel in het Europees Parlement op kunnen leveren, maar daar gaat ze niet vanuit.