Jan Huitema wil een vrouw als voorzitter van de nieuwe Europese Commissie

In het Europees Parlement gaat de veehouder uit Makkinga door met de portefeuilles landbouw en milieu. Daarnaast heeft hij ook belangstelling voor financiën. Die portefeuille is belangrijk, omdat de Europese Unie bezig is met een meerjarenbegroting voor de komende zeven jaar.

Macht gebroken

De macht van de grote partijen in het Europees Parlement is gebroken. Tot nu toe hadden in Brussel de christendemocraten en de sociaaldemocraten altijd samen een meerderheid, maar dat is nu niet meer zo. Beide partijen verloren tientallen zetels. In het nieuwe Europees Parlement vormen de liberalen nu de derde partij en zij zijn ook nodig voor een meerderheid. De liberalen deden het goed, want ze stegen van 68 naar 101 zetels in het nieuwe Europees Parlement.

Veel democratischer

VVD-Europarlementariër Jan Huitema uit Makkinga rekende wel op enige groei. "De VVD-fractie in het parlement was in verhouding niet zo groot. Het is mooi dat we nu groeien." De grote sprong voor de liberale ALDE-fractie is te danken aan de nieuwe partij La Republique en Marche van de Franse president Emmanuel Macron. Huitema is blij dat de meerderheid van de christendemocraten en sociaaldemocraten is doorbroken. "Zij verdeelden vaak samen de belangrijke functies, zoals het voorzitterschap van het parlement. In mijn ogen is het veel democratischer dat dit nu niet meer mogelijk is."

Mandaat van de kiezer

Huitema kwam vijf jaar geleden in het Europees Parlement terecht op basis van voorkeursstemmen, die hij bijeen heeft geharkt met een intensieve persoonlijke campagne op zijn blauwe tractor. Ook dit jaar heeft hij weer op die manier campagne gevoerd. De boer-politicus vindt het belangrijk om te kunnen functioneren op basis van een 'persoonlijk mandaat van de kiezer.'