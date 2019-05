Harry van der Molen blij met extra geld voor Afsluitdijk: "Maar we zijn er nog niet"

In totaal is er ruim 200 miljoen nodig voor het verbreden van de sluizen. Jarenlang was er een groot gat in die begroting, maar er is nu een grote stap gezet. Toch blijft er nog een gat over van zo'n 40 miljoen euro. Ondanks dit gat heeft Van der Molen er alle vertrouwen in dat dit geld wel wordt gevonden. "We zijn nog niet eerder zo dichtbij geweest. Economisch betekent dit heel veel voor diverse provincies. Ik weet dat er achter de schermen hard wordt gewerkt aan een programma om het verbreden ook echt klaar te krijgen."

Veel steun

Volgens Van der Molen is ook Sybrand Buma, de nieuwe burgemeester van Leeuwarden, nauw betrokken geweest bij het vrij maken van het extra geld. "Maar dat geldt voor veel Tweede Kamerleden", benadrukt hij. "Steeds meer mensen zijn er van overtuigd dat bedrijven er groot voordeel bij hebben als de bereikbaarheid op orde is."