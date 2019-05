Romke Kooyenga: "Het is jammer, maar het is niet anders"

De Kooyenga Groep is voor een groot deel overgenomen door uitzendbureau Olympia. Toch is dat niet de reden dat het bedrijf Dokkum verlaat, benadrukt Kooyenga. "Mijn zeggenschap is vijftig procent, dus we hebben dit samen besloten. Toen ik de cijfers kreeg gepresenteerd, kon ik niet langer ontkennen dat we steeds meer klanten in het midden van het land hebben."

Geen warme band

Wie Kooyenga zegt, zegt Dokkum. Toch is de band met de eigen gemeente niet altijd even warm, vindt Kooyenga. "In mijn ogen doen we dat in Fryslân niet goed. We moeten veel meer om onze eigen mensen en bedrijven denken bij aanbestedingen."

Nog niet helemaal zeker

De mensen die op dit moment in Dokkum werken, mogen mee naar het nieuwe kantoor, maar Kooyenga geeft toe dat dit niet gemakkelijk zal zijn vanwege de reistijd. "Dat is heel pijnlijk." Dat zijn bedrijf uit Dokkum gaat, is niet niet helemaal honderd procent zeker. Kooyenga: "Ik schat dat er nog 10-20 procent kans is dat we hier blijven, maar het staat voor de overige 80-90 procent wel vast."