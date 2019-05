Praamvaren Leeuwarden krijg nieuwe praam 'Us Heit'

Max van der Velde van de stichting is maar wat trots op de nieuwste praam in de vloot. Hij legt uit waarom versterking nodig was. "Leeuwarden 2018 was voor ons een topjaar met 65.000 mensen die met ons gingen varen. Dat neemt nogal wat van de pramen. Maar met zo veel mensen komt er ook veel geld binnen. Dit was dé kans om onze vloot uit te breiden."

Flinke update

De stichting heeft de gehele vloot onder handen genomen, met bijvoorbeeld elektrisch varen en een nieuwe opstelling voor de mensen die meevaren. Van der Velde heeft er alle vertrouwen in dat het ook dit jaar weer druk wordt. "We verwachten dat er dit jaar opnieuw veel mensen met ons willen varen. De impact van 2018 is zo groot dat mensen wel blijven komen."

Nieuwe schippers

Met meer pramen moeten er ook meer schippers komen. Van der Velde: "Een aantal nieuwe mensen krijgt een opleiding tot schipper. Ze moeten een vaarbewijs hebben, maar ook de nodige kennis over Leeuwarden. De nieuwe schippers kunnen een aantal keer meevaren om te zien of het wat voor hen is, want het heeft nogal wat voeten in aarde", geeft hij toe.

Het roer om

Naast de vaartochten door Leeuwarden is de stichting ook gestart met tochten naar andere bestemmingen. "Vorig jaar waren we een soort van Arriva, die zo veel mogelijk mensen moest vervoeren", vertelt Van der Velde. "Dit jaar willen we ook iets anders doen. Toen kwam Dekema State met het verzoek om ook naar hen te varen. Dat doen we nu voor schoolkinderen. En met succes, want de tochten zijn al uitverkocht."