Man uit Den Haag bedreigt jongeren in Dokkum met jachtgeweer

De politie in Dokkum heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 50-jarige man uit Den Haag aangehouden, nadat de man tot twee keer toe een groep jongeren met jachtgeweren had bedreigd. De man bedreigde de groep vanuit het niets met een jachtgeweer in het centrum van de stad. Eén van de jongeren kreeg met het wapen een klap tegen z'n hoofd.