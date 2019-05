Boa's in Leeuwarden willen kunnen beschikken over wapens

De 40 mensen van de Handhaving in Leeuwarden willen wapens om zich te kunnen verdedigen. Ze komen geregeld bij incidenten waarbij ze voor hun veiligheid graag een wapenstok of pepperspray zouden willen gebruiken. De politie draagt die wapens wel, maar de buitengewoon opsporingsambtenaars, de zogenoemde boa's, niet. "Dat is jammer", zegt boa Anne Schurer.