Aukje de Vries: "Grote culturele ambitie is goed, maar financiën niet vergeten"

Toch is er ook genoeg mogelijk zonder dat het per se veel geld kost, zegt Tuininga. "En je kan bijvoorbeeld fondsen aantrekken. Je moet naar de lange termijn kijken om alles goed te kunnen behappen. We zien dat de cultuur een grote aantrekkingskracht naar de stad heeft."

In visie denken

Stalenburg wil niet dat het alleen maar over geld gaat. "Wij zijn altijd heel goed in hokjes denken", zei het nieuwe Statenlid van de PvdA. "Ik denk niet in geldpotjes, dat vind ik bekrompen. Ik wil in visie denken."