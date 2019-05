Dylan Drent over winst in Menaam: "Dit had ik wel even nodig"

"Het waren vandaag best zware omstandigheden. Het weer sloeg om en er stond een harde wind, dat breekt je op", vertelt Drent. "Onze scherpte verzwakte in de finale, maar in het laatste eerst pakten we dat weer goed op."

"Fantastisch laatste eerst"

"Dat laatste eerst was fantastisch. We legden direct een kaats, zoals we graag wilden. Hendrik slaat een bal boven, daarna sla ik zelf een bal boven en Enno mist een bal aan de opslag. Dan sta je met een schone zes voor, met een redelijke kaats, die we pakken."

De partij eindigde met een kwaadslag van Tjisse Steenstra, maar daar was niet iedereen het mee eens. "Het is jammer dat de wedstrijd met zo'n slag eindigt. Dan had ik liever gehad dat de bal twintig meter kwaad was en het overduidelijk was geweest. Maar zo zij het. Wij hebben de krans om en daar gaat het ons om", sluit Dylan tevreden af.

Kingma: dit is bitter

"Ja, je baalt als je de finale 5-5 verliest, maar achteraf ben ik blij dat ik vandaag kon kaatsen", zei opslager Enno Kingma na afloop van de partij. "Ik heb gisteren nog even een wedstrijdje gevoetbald en toen ik vanochtend uit bed kwam voelde het niet zo goed. De fysiotherapeut heeft me opgelapt, dus daar ben ik blij mee. Maar dit is bitter."