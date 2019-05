Nooit eerder heeft De Fûgelhelling meer dieren opgevangen dan in 2018

Het vogelasiel De Fûgelhelling in Ureterp heeft in 2018 meer wilde vogels en zoogdieren opgevangen dan ooit tevoren. In totaal werden vorig jaar 10.611 dieren binnengebracht en dat waren 3.057 meer dan in 2017. Onder die ruim tienduizend dieren zitten 1129 merels en 689 egels.