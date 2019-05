FNP'ers hebben bij de Europese verkiezingen op Friezen gestemd

Chaos in Groot-Brittannië

Tuininga, Stalenburg en Aukje de Vries (VVD) praten in het nieuwsforum van Buro de Vries ook over de situatie in Groot-Brittannië. Ze hebben geen idee hoe het daar verder moet. "Een nieuwe politieke leider kan die chaos ook niet oplossen", aldus De Vries.

Tuininga denkt dat de Britten er verstandig aan doen om een nieuw referendum uit te schrijven. De andere gasten denken dat dat niets zal uithalen. "Dit ziet dieper dan een simpele ja of nee. Dit is een kloof tussen jong en oud en tussen de stad en het platteland. Het is heel ingewikkeld."