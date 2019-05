'Rijk geeft 40 miljoen extra voor verbreden sluizen Afsluitdijk'

De totale kosten voor de sluisverbreding zijn naar schatting 205 miljoen euro. In de begroting was nog een gat van ongeveer tachtig miljoen euro. Met deze extra bijdrage van het Rijk is dat nu nog maar de helft. "We zijn er nog niet", zegt Van der Molen. "Het is nog niet helemaal rond. Er ligt nog steeds een gat, maar elke stap is mooi meegenomen. Het is mooi dat er wordt doorgepakt, want dit speelt al lang genoeg."

Voorjaarsnota

De plannen voor de 40 miljoen zouden in de Voorjaarsnota staan, die in de loop van de week naar buiten komt. De bijdrage komt bovenop de 30 miljoen euro, die het Rijk al had gereserveerd.

Eerder probeerde Nederland om geld van de Europese Unie te krijgen voor de plannen. Dat lukte niet. "Het vinden van Europese subsidies is moeilijk", zegt Van der Molen. "Maar achter de schermen wordt veel gedaan."

Sluis, bruggen en vaargeul

Als de begroting van 205 miljoen rond komt en de plannen doorgaan, dan komt er een bredere sluis, worden de bruggen in de Afsluitdijk aangepast en wordt de vaargeul naar Urk en Lelystad uitgediept. Dat zou 3.000 banen opleveren.