Door elkaar loten partij in Menaam prooi voor Bergsma, Drent en Kootstra

Bergsma en zijn maten wonnen in de eerste omloop 5-2 6-2 van Gert-Anne van der Bos, Sip-Jaap Bos en Hans Wassenaar. Daarmee waren ze zeker van de halve finale, want ze hadden in de tweede omloop een staand nummer. In de halve finale stonden ze tegenover Menno van Zwieten, Gabe Jan van Popta en Thomas van Zuiden. In een wedstrijd mei meer dan 25 missers aan de opslag won trio Bergsma met 5-4 6-0.

Het andere partuur dat de finale behaalde, deed dat door de eerste omloop 5-3 fan Remmelt Bouma, Pieter Jan Plat en Laas Pieter van Straten te winnen. In de tweede omloop waren Kingma, Triemstra en Steenstra met 5-1 6-4 te sterk voor Bauke Triemstra, Allard Hoekstra en Sjoerd de Jong. In de halve finale had het partuur een staand nummer.