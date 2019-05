Volleybalmannen winnen met debuterende Sneker in de basis

Van Solkema ging ervan uit dat hij op de reservebank plaats moest nemen. Dat hij direct mocht starten, was een opsteker.

Spannende wedstrijd

Nederland won de eerste set (25-20), maar kwam in de tweede set vanaf het begin op achterstand. Van Solkema was een van de vier spelers die naar de kant werd gehaald. De wissels hielpen niet: de tweede set ging naar Kroatië (17-25).

In de derde set stond Van Solkema weer in het veld. Na een heel spannende slotfase ging die set naar Nederland (26-24), waarna de vierde set weer voor Kroatië was (20-25). In de beslissende vijfde set werd duidelijk dat Nederland de sterkste was (15-10).

Van Solkema werd af en toe om tactische redenen gewisseld. Hij kwam dan een paar punten later terug in het veld.

Nu tegen Spanje?

De volgende wedstrijd voor Nederland in de Golden European League is op 9 juni tegen Spanje. Het is nog niet duidelijk of de Sneker dan weer bij de selectie zit.