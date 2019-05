Werkzaamheden aan N361: weg tussen Aldtsjerk en Oentsjerk maand dicht

Het gaat om het stuk vanaf de rotonde Rhaladyk tot de Rengerswei. Auto's kunnen er niet langs en worden omgeleid over de Noarder-Omwei (N355) en de Centrale As (N361) via Hurdegaryp en Dokkum.

Oentsjerk blijft bereikbaar via de rotonde Rhaladyk en de Rengerswei. Het openbaar vervoer rijdt de normale route door Aldtsjerk.

De planning is dat de werkzaamheden op 29 juni klaar zijn.