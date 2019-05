Drie dode dassen in twee dagen in de Stellingwerven

Bij Oosterwolde is vrijdag een gewond dier opgehaald en naar de Fûgelhelling in Ureterp gebracht. Daar is het dier doodgegaan aan de verwondingen.

Tussen Boijl en Elsloo lag zaterdag een gewonde das op de Boijlerweg. Het beest was aangereden. Ook dit beest heeft het niet gehaald.

De dierenambulance roept op om aangereden dassen en reeën te melden, zodat kan worden gekeken of er ook jongen zijn.

Zaterdagnacht is een derde das aangetroffen. Het dode dier lag op de Drentse weg in Appelscha.