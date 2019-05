Afscheid van een bijzondere kunstenaar: Zoltin Peeter

Zoltin Peeter werd geboren als Peter Zwier in 1942 in Amsterdam. Zijn vader was kunstschilder Dick Zwier, maar omdat Peter niet bekend wilde worden als 'de zoon van' bedacht hij een eigen naam.

In de jaren 70 kwam hij naar Fryslân, toen hij een plek zocht met ruimte en stilte. De eerste tien jaar woonde hij in Oostrum, daarna verhuisde hij naar Hallum, waar hij 33 jaar heeft gewoond.

In 2010 kreeg hij de Gerrit Bennerprijs, de belangrijkste prijs voor beeldende kunst in Fryslân.