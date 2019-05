Familie Van der Pol haalt met Elfstedentocht ruim 16.000 euro op

Ze begonnen vrijdag en zaterdagmiddag, om half vier, kwam de familie over de finish van de estafette in Woudsend. Volgens Willem van der Pol een heel bijzonder moment: "Het laatste stukje hebben we met de kinderen en kleinkinderen gelopen. Zo zijn we naar mijn ouders gegaan. Dat was heel mooi."

De hardlopers werden bij de finish door veel publiek opgewacht. Van der Pol: "Wij hebben met zijn allen nog even een kopje koffie en een biertje gehad."