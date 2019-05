Weer vernielingen bij begraafplaats in Achtkarspelen

De schade wordt gemeld op de website van de begraafplaats. Ze kunnen het niet geloven dat zoiets gebeurt, zo schrijven ze. Er is aangifte gedaan en de politie heeft een stuk hout meegenomen voor mogelijke vingerafdrukken.

Als mensen iets hebben gehoord of gezien, kunnen ze dat melden op de website van de begraafplaats.

Een week geleden was er ook sprake van vandalisme bij een begraafplaats in de gemeente Achtkarspelen. Toen waren in Surhuizum bij sommige graven bloemstukken gestolen en beschadigd.