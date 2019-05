Heerenveen neemt 47 burgervoorstellen aan voor een aantrekkelijker centrum

Meer bankjes, fietsenstallingen watertappunten of meer groen, cultuur? In Heerenveen was zaterdag de presentatie van concrete plannen voor het centrum van die plaats. Het was de slotbijeenkomst van de zogenoemde G1000 Heerenveen. Ideeën daarvoor waren op een burgertop naar voren gebracht en in de afgelopen maanden uitgewerkt door tien werkgroepen.