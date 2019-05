LDODK winaar Ereklasse A; SCO en Mid-Fryslân blijven in middenmoot

Thuisvoordeel kruisfinale

LDODK stond met de rust nog 13-10 voor, maar verspeelde die voorsprong in de tweede helft. Ondanks het gelijkspel is LDODK wel zeker van de eerste plek in de Ereklasse A. Nummer 2, DOS'46, staat drie punten achter de Gorredijksters en met nog één wedstrijd te gaan kunnen die dus niet meer worden ingehaald. De eerste plek betekent voor LDODK dat ze de halve finale in de strijd om de landstitel thuis spelen.

Hoofdklasse

SCO uit Oldeholtpade nam het in de Hoofdklasse A op tegen OVVO/De Kroon. De Friezen wonnen met 19-13 en komen daarmee op een vijfde plaats.

Op de vierde plek staat nu Mid-Fryslân. Die ploeg verloor van Groen Geel. In Reduzum werd het 14-19.