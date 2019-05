Topklasse-debutant Jan Teade Nauta pakt derde dagtitel op rij

Rispens pakt seizoensrecord

Bij de meisjes in de topklasse sprong Femke Rispens uit Niehove (Groningen) 15,47, een persoonlijk record. Ze sprong daarmee ruim verder dan winnares bij de vrouwen Sigrid Bokma. Het is bovendien de verste afstand van het seizoen bij de vrouwen in Fryslân.

Jongenstitel met dikke PR

De winst bij de jongens was voor Riemer Durk Krol uit Heeg, die een geweldig persoonlijk record sprong van 17,77. Dat was maar liefst 2,28 meter verder dan dat hij ooit had gesprongen. Daarmee troefde hij favoriet Rutger Haanstra af (17,11). Peter Faber uit Oldehove sprong drie persoonlijke records en werd met 16,35 m. derde.

Wietse Nauta won bij de junioren met 17,57. Net als zijn broer Jan Teade pakte hij zijn derde dagtitel.