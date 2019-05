Scorende scheidsrechter: "Zo wil je niet in het nieuws komen"

"Ik kan me goed voorstellen dat het lijkt alsof ik de bal schop", zegt Paarhuis, "maar ik wilde mijn been optrekken." Voordat hij het wist lag de bal al in de goal. "Dan kun je wel door de grond zakken."

"Dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt, en ik hoop het ook nooit weer mee te maken. Het was een ongelukkige samenloop van omstandigheden."

Op de beelden is te zien dat de spelers verbaasd zijn. Volgens Paarhuis had niet iedereen in de gaten wat de regels precies zijn.

"De scheidsrechter is een cornervlag"

"Sommigen wilden een scheidsrechtersbal. In alle rust heb ik de regels uitgelegd. De scheidsrechter is als een cornervlag, een dood spelelement. Ik kon er niets anders van maken."

Het komende seizoen gelden er nieuwe regels. Dan telt een doelpunt niet, als de bal via de scheidsrechter in het doel belandt. "Dat is zo", zegt Paarhuis, "maar daar heb ik nu niets aan."

"Ik heb mijn excuses aangeboden. De spelers reageerden sportief. Ze hadden door dat het niet opzettelijk was. Toen was het ook klaar."