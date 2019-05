ProRail: Werk aan spoor naar Zwolle zorgt voor storingen bij "belangrijke bruggen"

Onder anderen de HRMK-spoorbrug over het Van Harinxmakanaal in Leeuwarden kan niet worden bediend. Dat is de brug waar het spoor tussen Leeuwarden en Zwolle overheen ligt. ProRail is tussen Leeuwarden en Meppel bezig met grootschalige werkzaamheden aan het spoor.

Volgens ProRail veroorzaakt het werk storingen aan "enkele belangrijke bruggen" in de provincie. Er zou "intensief" naar een oplossing worden gezocht. Het is niet duidelijk hoe lang dat zal duren.

NS zet bussen in

Treinreizigers moeten tot en met zondag 2 juni rekening houden met vertraging tussen Leeuwarden en Meppel. In het weekeinde is er geen treinverkeer mogelijk. Dan worden op het hele traject bussen ingezet.

Van maandag tot en met vrijdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling tussen Akkrum en Meppel. Tussen Leeuwarden en Akkrum rijden bussen.

Volgens de NS duurt de reis 15 tot 45 minuten langer dan normaal.